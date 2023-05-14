РИА Новости: СБУ объявила дополнительный набор в колл-центры, вымогающие деньги у россиян

Служба безопасности Украины объявила дополнительный набор в колл-центры, вымогающие деньги у россиян, сообщает РИА Новости со ссылкой источник в правоохранительных органах.

«По сведениям от источников в СБУ, в городах Днепропетровске и Запорожье объявлен дополнительный набор сотрудников в так называемые «колл-центры», основная задача которых - вымогательство денежных средств граждан России и СНГ. Трудоустройство в эти «колл-центры» возможно по знакомству», — указано в сообщении.

Отмечается, что для «увольнения», работающий в таком колл-центре должен «отработать штраф» — расходы организации на сим-карты, обучение и тарифы. Одновременно, все данные о «сотруднике» передаются в МВД Украины.

Средняя зарплата в таком мошенническом колл-центре — около $1750. При этом источник российских спецслужб в СБУ передал данные о колл-центрах в Харькове, Днепропетровске и Запорожье — в том числе, информацию об организаторах и руководителях мошенников на службе СБУ.

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