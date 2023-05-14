Мэр Тольятти признался, что восстановить фабрику «Феррони» будет очень сложно

Мэр Тольятти Николай Ренц признался, что восстановить фабрику «Феррони» будет очень сложно, сообщает РИА Новости.

«Серьезный пожар на заводе «Феррони». Но тем не менее весь персонал, по предварительным докладам, был эвакуирован из зоны горения, жертв нет... Сейчас идет пролив территории, пораженной пожаром. Тяжелые последствия, восстановить эту часть будет очень сложно», — заявил Ренц.

Он добавил, что проблему с питанием повысительного насоса, из-за отсутствия которого не хватало воды, решали при помощи подвоза воды с других предприятий. Ситуацию помог разрешить генератор, который вернул питание и пожарные получили достаточно воды для тушения.

Ранее пожар в покрасочном цеху «Феррони-Тольятти» в Тольятти был локализован на площади 20 тыс. квадратных метров.

Вечером 13 мая в Тольятти произошел пожар на крупнейшем в РФ и в Европе заводе по производству входных металлических дверей «Феррони». Для его тушения были задействованы два пожарных поезда.