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ЦБ: около 20 российских банков с базовой лицензией открыли корсчета за рубежом

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Global Look Press

Статс-секретарь - заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов заявил, что за полгода после снятия ограничения банкам с базовой лицензией открывать корреспондентские счета за рубежом это получилось сделать у порядка 20 российских банков. Об этом сообщает ТАСС.

«Значительно больше трех банков с базовой лицензией открыли свои счета в иностранных банках, порядка 20», — рассказал Гузнов.

По его словам, полгода назад ЦБ временно снял ограничение для кредитных организаций с базовой лицензией на открытие иностранных корсчетов, но регулятор не считает, что это решение вопроса международных расчетов, а только дополнительная возможность.

Ранее председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что только три банка с базовой лицензией из России смогли открыть иностранные счета для международных расчетов.

Какие именно банки смогли открыть зарубежные счета, не уточняется. По информации РИА Новости, один из банков установил корреспондентские отношения с банками Армении, Узбекистана и Турции, у другого есть корсчета в Азербайджане. Еще один банк смог открыть корсчет в Казахстане.

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