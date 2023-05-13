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Счетная палата: в половине федеральных программ деньги осваиваются, а результатов нет

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова на XI Петербургском международном юридическом форуме заявила, что
орган госаудита зафиксировал формальное исполнение ряда государственных программ в связи с применением технических показателей. Ее слова передает ТАСС.

«Мы знаем, что половина программ выполняется технически, деньги осваиваются, а результатов конкретных нет», — сказала Орлова.

По ее информации, в настоящее время реализовывается 51 федеральная программа, а Счетная палата, в свою очередь, очень тщательно проводит аудит эффективности к каждой из них.

Аудитор добавила, что пересмотр методологии оценки госпрограмм проводится в рамках оценки исполнения государственного бюджета за 2022 год, финальное заключение по исполнению бюджета Счетная палата сделает в начале июня.

Ранее Счетная палата РФ оценила объем неиспользованных в 2022 году средств бюджета страны в почти 800 млрд рублей.

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