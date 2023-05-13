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Молдавия захотела покупать газ у Греции и хранить его на Украине

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Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru»

Молдавия заинтересована в закупках газа у греческой компании Depa, чтобы впоследствии хранить его на украинских складах. Об этом на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написал Министр энергетики республики Виктор Парликов.

«Мы обсудили сотрудничество между государственными предприятиями Energocom и DEPA, в том числе в сфере закупки газа для нужд Молдавии, а также его транспортировки и хранения на подземных складах на Украине для обеспечения энергетической безопасности ЕС», — отметил Парликов.

По его словам, также ожидается запуск Александруполисского терминала сжиженного природного газа, который является важной составляющей энергобезопасности Юго-Восточной Европы и Балкан.

Он добавил, что новый терминал сможет поставлять 5,5 млрд кубометров природного газа в год на рынки Балкан, а также в Молдавию и Украину, используя реверсивные возможности газопровода.

В начале мая председатель правления газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что стоимость российского газа для Молдавии уменьшится до $660 за тысячу кубометров в мае 2023 года. По его словам, весь объем поставленного топлива пойдет компании «Тираспольтрансгаз» (Приднестровье).

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