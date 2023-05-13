МВФ потребовал от Пакистана увеличить размер кредита до $8 млрд для уплаты внешнего долга

Международный валютный фонд (МВФ) потребовал от Пакистана поднять сумму кредита на $2 млрд, до $8 млрд, необходимых для уплаты внешнего долга. Это условие, в свою очередь, является главным для дальнейшего льготного финансирования страны. Об этом пишет газета The Express Tribune.

«Пакистану необходимо значительное дополнительное финансирование. Экономика страны столкнулась со стагфляцией, у нее очень большие потребности в финансировании. Только после получения кредитов на $8 млрд фонд сможет предоставить Пакистану транш в $1,1 млрд», — отметил пресс-секретарь МВФ Джули Козак.

По словам главы Министерства финансов Пакистана Исхака Дара, подъем суммы финансирования до $8 млрд – неприемлем. Все условия МВФ ранее были выполнены, поэтому страна ожидает транша в $1,1 млрд. Лишь только после этого будет происходить обеспечение кредитов на $8 млрд.

12 апреля МВФ спрогнозировал, что уровень государственного долга Российской Федерации в 2023 году увеличится до 24,9% ВВП, но к 2028 году сократится до 21,5% ВВП.

До этого британский журнал The Economist писал, что западные кредиторы Украины допускают вероятность того, что власти страны не смогут погасить все долги перед МВФ. При этом зарубежные организации выдают Киеву «недостаточные» денежные суммы для поддержания финансового и оборонного секторов экономики.