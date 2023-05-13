Экономист Хазанов предупредил, что не стоит спешить продавать доллары на фоне падения валюты

Курс доллара может меняться в зависимости от различных причин. Поэтому сейчас не стоит спешить покупать или продавать американскую валюту. Об этом «Общественной службе новостей» заявил кандидат экономических наук Леонид Хазанов.

«Вполне вероятна ситуация, при которой доллар опустится ниже 70 рублей. Однако он может сменить курс под влиянием каких-либо причин, которые спрогнозировать трудно. В таком случае, лучше не торопиться обменивать рубли или доллары», — отметил Хазанов.

По его словам, сейчас рубль укрепляется и это происходят под влиянием ряда факторов. Например, Банк России не поменял ключевую ставку, ряд компаний готовятся к выплатам дивидендов, экспортеры продают заработанную в майские праздники валюту и есть определенные опасения по поводу дефолта в США.

Он добавил, что влияние вышеуказанных факторов привело к тому, что инвесторы пытаются избавиться от американской валюты, чтобы уйти в безопасные активы.

11 мая заместитель председателя Центробанка (ЦБ) Алексей Заботкин заявил, что к настоящему времени нижняя точка поступления экспортной выручки, с большой долей вероятности, уже пройдена. Данный фактор объясняет текущее укрепление курса рубля к ведущим мировым валютам, включая американский доллар.