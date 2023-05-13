На Украине без энергоснабжения остаются потребители в трех областях

В Министерстве энергетики Украины сообщили, что часть жителей трех областей страны в субботу днем, 13 мая, остаются без энергоснабжения. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, из-за повреждения инфраструктуры отсутствует электричество у ряда потребителей Сумской, Харьковской, Черниговской областей. Такие же проблемы у потребителей на подконтрольной Киеву частях Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Уточняется, что за последние сутки в стране повреждены 175 инфраструктурных объектов. В ночь на субботу, 13 мая, во многих регионах страны объявляли воздушную тревогу.

Ранее Министерство энергетики Украины заявило, что в Хмельницкой области Украины было повреждено здание энергетического объекта. Отмечается, что, несмотря на сложную ситуацию, энергетики продолжают работать для возобновления энергоснабжения. За сутки удалось вернуть свет для 28,9 тыс. потребителей. Мэр города Хмельницкий Александр Симчишин заявил о пожаре на одном из объектов критической инфраструктуры на территории одной из общин Хмельницкого района области.