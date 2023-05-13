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«Этажи»: иностранцы стали чаще оформлять ипотеку в России

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Доля иностранных граждан среди подавших заявки на оформление ипотеки выросла в 1,5 раза в апреле 2023 года относительно аналогичного месяца 2022 года. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на сообщение пресс-службы федеральной компании «Этажи».

Заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании Татьяна Решетникова объяснила рост показателя решением правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций на территории России позволить выдачу ипотеки в рублях гражданам недружественных государств.

При этом Решетникова сказала, что в основном кредитные организации кредитуют граждан дружественных государств, у которых есть официальная работа и справка о доходах. Остальным иностранцам ипотеку одобряют реже.

Как отметила замруководителя компании, кредит иностранцам выдают несколько крупных российских банков, у каждого из которых свои требования к потенциальным заемщикам.

Ранее на этой неделе вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости (МАИН) Ирина Радченко сообщила, что самыми популярными видами квартир у россиян на протяжении последних нескольких лет остаются однокомнатные жилищные площади и небольшие «двушки».

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