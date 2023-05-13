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Главы Минфинов и Центробанков G7 не обсуждали передачу российских активов Украине

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Global Look Press

Министры финансов и главы Центробанков стран G7 (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония) на прошедшей встрече в японском городе Ниигата не обсуждали вопрос передачи замороженных российских активов на восстановление Украины. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение министра финансов Японии Сюнъити Судзуки.

«Что касается мнения об использовании этих активов для целей восстановления, то оно было немного затронуто на предыдущей встрече глав Минфинов и Центробанков G7 в Вашингтоне в апреле. В этот раз у нас не было каких-либо дискуссий, сконцентрированных на этом вопросе», — сказал он.

На этой неделе представитель Европейской комиссии (ЕК) Кристиан Виганд раскрыл сумму замороженных активов физлиц и компаний Российской Федерации из санкционных списков Европейского союза (ЕС) — €24,1 млрд.

В первой половине февраля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия должна внести вклад в восстановление Украины, поэтому, по ее словам, в ЕС изучают возможность «использования российских государственных активов для нужд Украины».

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал посягательства на российскую собственность за рубежом недопустимыми. Он отметил, что ни у кого не должно возникать сомнений, что Россия станет защищать свои интересы.

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