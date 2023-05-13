Инвестор Шостак допустил понижение кредитного рейтинга США из-за ситуации вокруг дефолта

Директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак спрогнозировал последствия, к которым может привести возможный дефолт в США. Слова инвестора приводит ТАСС.

По мнению эксперта, ситуация вокруг возможного дефолта грозит понижением кредитного рейтинга страны. Он напомнил, что в 2011 году рейтинговые агентства понизили казавшийся непоколебимым ААА рейтинг до АА+.

«Собственно, именно этого можно ожидать и на сей раз, возможно, рейтинг будет пересмотрен на А+, если переговоры о поднятии потолка долга затянутся или же зайдут в тупик», — предположил инвестор.

Шесток добавил, что этот сценарий окажет на Соединенные Штаты «отрезвляющее влияние», но отметил, что американская администрация обладает опытом разрешения подобных кризисов.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон даже в случае дефолта сохранят возможность оказывать помощь Украине до конца текущего финансового года за счет уже выделенных средств.