Белый дом: США даже в случае дефолта продолжат оказывать помощь Украине

Соединенные Штаты даже в случае дефолта сохранят возможность оказывать помощь Украине до конца текущего финансового года за счет уже выделенных средств. Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

«Что касается поддержки Украины, то она связана с ассигнованиями, которые мы получили от Конгресса в прошлом году. Мы все еще выполняем эти ассигнования, и мы ожидаем, что сможем продолжать делать это до конца этого финансового года», — заявил Кирби.

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