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Министр юстиции Ирана предложил создать «санкционный клуб» и отказаться от доллара

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Министр юстиции Ирана Амин Хосейн Рахими заявил, что страны, пострадавшие от санкций, должны создать «санкционный клуб» и выработать юридические механизмы для противостояния давлению. Заявление было сделано Рахими на пленарном заседании «Суверенитет в праве» Петербургского международного юридического форума.

«Почему мы должны использовать только доллар? Конечно же, надо исключить доллар как международную валюту. Мы должны заменить доллар своими национальными валютами. Это абсолютно исполнимо», — предложил министр.

Также Рахими выступил с инициативой о создании внутри клуба системы передачи финансовых сообщений вместо SWIFT. По словам иранского чиновника, «санкционный клуб» сможет сплотить государства-единомышленники в противостоянии санкционному давлению Запада «в рамках суверенитета, закона и международного права».

Ранее сообщалось, что в Иране двух человек приговорили и казнили за богохульство.

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