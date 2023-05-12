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Россия может увеличить поставки угля в АТР

Минэнерго РФ: российский экспортер угля СУЭК может увеличить поставки в АТР

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) может нарастить объемы поставок ресурсов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте министерства по итогам встречи министра энергетики Николая Шульгинова с генеральным директором СУЭК Максимом Басовым.

«СУЭК рассматривает возможности наращивания объема поставок ресурсов в дружественные страны как за счет увеличения морских отгрузок, так и развития сухопутного экспорта», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Ранее сообщалось, что крупнейший российский экспортер угля СУЭК нарастит объем продаж Китаю втрое.

«В этом году мы планируем увеличить продажи на китайском рынке более чем в три раза, объемы превысят 20 млн тонн угля», — сказал Басов.

По его словам, в 2022 году главным покупателем продукции компании была Южная Кореи, а до этого Евросоюз (ЕС). В этом году главным рынком должен стать Китай.

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