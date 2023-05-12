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«Ъ»: в Москве более чем втрое выросла доля проектов от застройщиков из регионов

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

В январе-марте этого года в Москве более чем втрое выросла доля проектов от застройщиков из регионов. Сейчас на них приходится 10% от 232 проектов, реализация которых может начаться в ближайшие два года. То есть о тех, которые получили разрешительную документацию на строительство. Ранее этот показатель составлял 3%. Об этом пишет газета «Коммерсант». Такие данные газете предоставили в компании «НДВ Супермаркет недвижимости».

В компании пояснили, что приток региональных игроков на столичный рынок связан с общей ситуацией, которая складывается на строительном рынке Москвы. Как говорится в публикации, за рассматриваемый период объем строительных работ в столице в сопоставимых ценах вырос на 15,2%, до 330 млрд рублей. В Подмосковье он снизился на аналогичную величину. В регионах этот показатель увеличился на 8.8% до 2.26 трлн рублей. Динамика связана с реализацией в столице крупных транспортных проектов. Тем не менее и в жилищном строительстве наблюдалась позитивная динамика: за рассматриваемый период было завершено строительство 1,96 млн кв. м жилья. В годовом выражении показатель вырос на 25%.

По оценкам управляющего директора «Метриума» Руслана Сырцова, сейчас в Москве суммарно работают 14 региональных застройщиков компаний. По оценкам вице-президента GloraX Александра Андрианова, рентабельность девелоперских проектов в Москве сейчас составляет 15–20%, а в регионах — около 10%.

В пятницу газета «Известия» сообщила, что в России могут обязать людей готовить проектную документацию на частные дома.

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