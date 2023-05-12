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Spiegel: в Германии конфисковали объекты искусства с яхты бизнесмена из РФ под санкциями

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

В Германии полицейские 11 мая конфисковали коллекцию произведений искусства с яхты российского бизнесмена, которого подозревают в нарушении санкций. Об этом сообщает издание Spiegel, ссылаясь на уголовное ведомство ФРГ.

«Сотрудники Федерального ведомства уголовной полиции (BKA) в четверг конфисковали дорогую коллекцию произведений искусства на яхте Luna», — говорится в публикации.

Сообщается, что общая стоимость конфискованных объектов составляет несколько миллионов евро. Spiegel утверждает, что речь идет об имуществе предпринимателя Фархада Ахмедова.

«Речь идет о Фархаде Ахмедове родом из Азербайджана», — отмечает издание.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты причинили прямой ущерб российскому бизнесмену Константину Малофееву, конфисковав его активы в пользу Украины. По словам представителя Кремля, предстоит узнать, есть ли попытки юридически обосновать решение.

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