Мантуров анонсировал расширение сотрудничества с Минском в производстве самолетов

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что Москва и Минск планируют расширить сотрудничество в сфере производства российских самолетов для региональной авиации. Заявление было сделано главой Минпромторга по итогам встречи с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко, передает ТАСС.

«Белоруссия производит для нас авиационные компоненты, а мы с ними обсудили возможность расширения операционных начал, имея в виду производство самолетов для региональной авиации», — сообщил чиновник.

Отмечается, что стороны намерены подготовить комплексную программу по развитию этого направления за два месяца и утвердить на международной промышленной выставке «Иннопром».

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что к лету туристический поток внутри страны вырастет на 5%, а цены на внутренние авиаперелеты увеличатся на 10%. При этом замминистра транспорта РФ Игорь Чалик спрогнозировал рост цен на полеты по России на 15-30% по сравнению с 2022 годом на фоне сокращения объемов субсидирования.