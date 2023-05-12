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В Минэкономразвития заявили, что россияне могут получить право скрывать факт о банкротстве

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В Министерстве экономического развития обсуждают вопрос о предоставлении возможности гражданам засекречивать информацию о факте банкротства через определенный срок после завершения процедуры. Об этом написало агентство «Интерфакс» со ссылкой на сообщение первого заместителя министра экономического развития Ильи Торосова.

«Возможно, нам стоит рассмотреть момент о закрытии этой информации (о банкротстве), обнуления банкротства через определенный промежуток времени», — сказал он.

По словам первого замминистра, этот срок может составить 10 лет и более. Торосов подчеркнул, что в Минэкономразвития пока только думают о создании такого механизма, идею не разрабатывают.

На сегодняшний день в соответствии с законодательством информация о банкротстве граждан находится в публичном доступе без возможности удаления. Сведения остаются общедоступны даже после снятия всех ограничений, связанных с банкротством.

В первой половине апреля в коммуникационном агентстве Kestler&Wolf провели исследование, согласно результатам которого 41% респондентов не покупают недвижимость, думая, что накопленные деньги они могут вложить в бизнес.

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