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В Ираке сообщили о возобновлении экспорта нефти из Иракского Курдистана

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Depositphotos

Министерство нефти Ирака сообщило о возобновлении с 13 мая экспорта нефти из Иракского Курдистана, написало агентство РИА Новости.

Отмечается, что иракское ведомство официально уведомило турецкую компанию BOTAS о возобновлении поставок.

Также в министерстве сообщили о переоформлении контрактов с международными компаниями на поставки через турецкий порт Джейхан в соответствии с требованиями иракской маркетинговой компании SOMO.

Иракский Курдистан — крупный мировой поставщик нефти. До паузы в прокачке регион поставлял на рынок 450 тыс. баррелей в сутки. Приостановить экспорт пришлось после решения Международного арбитражного суда, в соответствии с которым Багдад выиграл у Анкары в споре об экспорте нефти из автономного региона Иракский Курдистан.

Дело рассматривали почти 9 лет, с 2014 года. Багдад обратился с иском в суд после того, как турецкая государственная нефтегазовая компания BOTAS начала экспорт нефти, доставленной из Иракского Курдистана, на мировой рынок без официального разрешения и согласия правительства Ирака.

В первой половине апреля канцелярия президента Турции сообщила, что власти Ирака потребовали от Анкары извинений в связи с обстрелом гражданского аэропорта иракского города Сулеймания.

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