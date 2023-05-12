ЦБ фиксирует риски в практике банков снижать ставку при уплате заемщиком разовой комиссии

Российские банки стали активно предлагать заемщикам снизить ставку по ипотеке. Они готовы уменьшать процент по кредиту за комиссию, которая вносится в дополнение к первоначальному взносу по кредиту на жилье. Об этом пишет РБК.

Согласно расчетам РБК, по меньшей мере 8 банков из числа крупнейших предлагают клиентам такую опцию.

В Центробанке увидели риски в такой практике как для клиентов, так и для банков.

«Заемщик должен осознавать, что он получит выгоду только на долгосрочном горизонте, когда экономия по процентным платежам превысит размер комиссии, выплаченной банку за снижение процентной ставки», — сказал представитель регулятора.

По его словам, при досрочном погашении ипотеки с подобной опцией выгода для клиента «будет меньше либо вовсе будет отсутствовать».

В то же время кредитная организация несет процентные риски при длительном сроке погашения такого кредита, если клиент не будет погашать займ досрочно, указали в ЦБ.

Как ранее сообщали «Известия», вице-премьер РФ Юрий Трутнев поручил ряду ведомств запустить льготную ипотеку в регионах Арктической зоны.