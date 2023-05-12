«Ъ»: Банк России описал сценарий восстановления экономики до 2025 года

Банк России дал прогноз основных движений в макроэкономике на ближайшие кварталы в докладе о денежно-кредитной политике, передает «Коммерсантъ».

По ожиданиям ЦБ, картина в экономике далека и от ожиданий серьезных проблем, и от оптимистичных прогнозов: вынужденная перестройка российской экономики требует денег, что заметно в цифрах Банка России.

Тем не менее инвестактивность 2022–2023 годов, спонсированная федеральным бюджетом, может привести к экономическому росту в 2024 году, отмечается в прогнозе регулятора. По оценке ЦБ, инвестактивность сейчас находится на уровне 2021 года и несколько выше уровня 2018—2019 годов.

Несмотря на дисбалансы бюджетных расходов и доходов зимой — весной 2023 года, в прогнозе на конец года ЦБ ожидает структурного профицита ликвидности в банковской системе на уровне 2,5—3,1 трлн рублей и остатков на счетах расширенного правительства в ЦБ в 2,8—3 трлн рублей, отмечается в отчете.

Банк России отмечает, что «дорогостоящая адаптация к новым условиям завершится» в 2025 году, когда «стабилизируются и инвестиции, и рост».

Ранее Центробанк спрогнозировал рост ВВП России во втором квартале 2023 года на 4,2%.