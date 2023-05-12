Минэнерго США будет стремиться восполнить стратегический нефтяной резерв в июне

Руководитель Министерства энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что администрация Соединенных Штатов может начать процесс восполнения стратегического нефтяного резерва страны уже в июне. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, ведомство может начать приобретать нефть для пополнения резерва в июне после завершения утвержденной ранее законодателями продажи 26 млн баррелей. По словам Грэнхолм, «именно в этот момент [США] переключат рубильник и будут стремиться закупать» нефть для пополнения запасов. При этом министр еще в марте была скептически настроена к идее начать восполнение резервов в этом году.

Ранее Министерство энергетики США понизило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2023 году примерно на 7,5% — с $85 за баррель до $78,65. Такие данные указаны в отчете Управления энергетической информации американского ведомства.

Минэнерго США также понизило прогноз цены нефти Brent в 2024 году на 8,3% — с $81 до $74,47 за баррель.