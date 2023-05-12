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«Ъ»: российские мебельщики ищут новые рынки сбыта на Востоке

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Shutterstock

Крупные российские производители мебели новые рынки сбыта на Востоке. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным газеты, «Ангстрем» откроет первый салон в Монголии и в планах зайти Азербайджана.

Кроме того, Divan.ru откроет магазины в Узбекистане и в нескольких городах Казахстана уже в 2023 году.

Производитель «Аскона» в третьем квартале года планирует открыть магазины под основным брендом и маркой Grether & Wells в в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах.

В апреле сообщалось, что мебель в России подорожает на 10–15% к концу второго квартала 2023 года.

Ранее производители предложили поднять пошлину на ввоз в Россию мебели из недружественных стран до 50%.

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