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Минэнерго РФ рассказало, вырастут ли цены на бензин в рознице из-за биржевых цен

Минэнерго РФ: изменения биржевых цен существенно не повлияют на цены на бензин в рознице

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Министерство энергетики РФ сообщило, что рост биржевых цен на бензин существенно не повлияет на его стоимость в рознице, передает ТАСС.

«Изменения биржевых цен существенно не повлияют на стоимость бензина в рознице», — заявили в министерстве.

В Минэнерго пояснили, что у покупающих бензин на бирже независимых АЗС есть оптово-розничная маржа, благодаря которой с начала текущего года розничные цены на бензин не превышали роста инфляции в стране.

Министерство также рекомендовало нефтяным компаниям увеличить объем предложения автомобильного бензина на бирже и обратить особое внимание на бензин марки Аи-95.

В конце апреля сообщалось, что биржевые цены на бензин в России резко начали расти на фоне новостей о планах Минфина по сокращению демпферных выплат нефтяникам.

В марте сообщалось, что биржевые цены на бензин приблизились к максимальным значениям за год.

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