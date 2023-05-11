Минэнерго РФ рассказало, вырастут ли цены на бензин в рознице из-за биржевых цен

Министерство энергетики РФ сообщило, что рост биржевых цен на бензин существенно не повлияет на его стоимость в рознице, передает ТАСС.

«Изменения биржевых цен существенно не повлияют на стоимость бензина в рознице», — заявили в министерстве.

В Минэнерго пояснили, что у покупающих бензин на бирже независимых АЗС есть оптово-розничная маржа, благодаря которой с начала текущего года розничные цены на бензин не превышали роста инфляции в стране.

Министерство также рекомендовало нефтяным компаниям увеличить объем предложения автомобильного бензина на бирже и обратить особое внимание на бензин марки Аи-95.

В конце апреля сообщалось, что биржевые цены на бензин в России резко начали расти на фоне новостей о планах Минфина по сокращению демпферных выплат нефтяникам.

В марте сообщалось, что биржевые цены на бензин приблизились к максимальным значениям за год.