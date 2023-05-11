Минюст РФ раскрыл масштаб финансирования Западом НКО в России в 2022 году

В прошлом году западные страны направили на финансирование 9 тыс. некоммерческих организаций в России более 70 млрд рублей, рассказал на Петербургском международном юридическом форуме заместитель главы Минюста РФ Олег Свириденко, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что эти организации своей деятельностью нарушают национальные интересы России. В настоящее время коллективный Запад оказывает на Россию колоссальное давление, организуя неконтролируемое распространение информации, направленной на подрыв национальной безопасности, и тратит на это «любые денежные суммы», указал Свириденко.

«Они не стесняются в количестве и размерах. Используются любые способы, направленные на дестабилизацию обстановки внутри нашей страны», — заявил замминистра.

По его информации, основное финансирование идет из США, Великобритании и Германии, которые направляют средства на все направления внутриполитической и творческой жизни, делая основной упор на молодежь.

Ранее Минюст РФ внес в перечень организаций, деятельность которых нежелательна в России, неправительственную Transparеncy International (ФРГ).