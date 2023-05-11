Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минюст РФ раскрыл масштаб финансирования Западом НКО в России в 2022 году

Минюст РФ: в 2022 году Запад профинансировал НКО в России на 70 млрд рублей

close
100%
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

В прошлом году западные страны направили на финансирование 9 тыс. некоммерческих организаций в России более 70 млрд рублей, рассказал на Петербургском международном юридическом форуме заместитель главы Минюста РФ Олег Свириденко, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что эти организации своей деятельностью нарушают национальные интересы России. В настоящее время коллективный Запад оказывает на Россию колоссальное давление, организуя неконтролируемое распространение информации, направленной на подрыв национальной безопасности, и тратит на это «любые денежные суммы», указал Свириденко.

«Они не стесняются в количестве и размерах. Используются любые способы, направленные на дестабилизацию обстановки внутри нашей страны», — заявил замминистра.

По его информации, основное финансирование идет из США, Великобритании и Германии, которые направляют средства на все направления внутриполитической и творческой жизни, делая основной упор на молодежь.

Ранее Минюст РФ внес в перечень организаций, деятельность которых нежелательна в России, неправительственную Transparеncy International (ФРГ).

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях