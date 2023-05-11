«Известия»: российская авиакомпания «Азимут» запускает прямые рейсы в Грузию

Одна из крупнейших российских авиакомпаний «Азимут» начнет летать в Грузию. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что на сайте «Азимута» среди городов назначения уже появилась грузинская столица — Тбилиси. При этом билетов на прямые рейсы между российскими и грузинскими городами пока нет в продаже.

10 мая президент России Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, действовавший с июня 2019 года, также был снова введен безвизовый режим для граждан Грузии, приезжающих в Россию.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявил, что полеты между Россией и Грузией могут возобновиться в течение месяца.

Весть о возобновлении полетов российских самолетов в Грузию восприняли по-разному.

Так, представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано призвал Грузию, которая претендует на вступление в ЕС, не пускать российские самолеты на свою территорию.