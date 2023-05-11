Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Известия»: российская авиакомпания «Азимут» запускает прямые рейсы в Грузию

close
100%
Depositphotos

Одна из крупнейших российских авиакомпаний «Азимут» начнет летать в Грузию. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что на сайте «Азимута» среди городов назначения уже появилась грузинская столица — Тбилиси. При этом билетов на прямые рейсы между российскими и грузинскими городами пока нет в продаже.

10 мая президент России Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, действовавший с июня 2019 года, также был снова введен безвизовый режим для граждан Грузии, приезжающих в Россию.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявил, что полеты между Россией и Грузией могут возобновиться в течение месяца.

Весть о возобновлении полетов российских самолетов в Грузию восприняли по-разному.

Так, представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано призвал Грузию, которая претендует на вступление в ЕС, не пускать российские самолеты на свою территорию.

Все новости на тему:
Россия — Грузия
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях