Аналитики предрекают дальнейший рост акциям Сбербанка

Сегодня, 11 мая, будет определен список лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям Сбербанка, сообщила пресс-служба компании.

По мнению инвестиционного банкира Евгения Когана, большие дивиденды Сбера и других компаний позитивно повлияют на обороты фондового рынка.

«Дивиденды — важная денежная подпитка рынка. Деньги приходят на биржу и зачастую реинвестируются в бумаги, что положительно сказывается на общей динамике рынка», — отметил эксперт.

По словам аналитика Александра Разуваева, Сбер имеет все шансы восстановить российский фондовый рынок после шока прошлого года, «став стопроцентным дивидендным аристократом». Он поясняет, что понятие «дивидендные аристократы» появилось в США в середине XX века. Так называли те компании, которые регулярно выплачивали дивиденды своим акционерам, постоянно увеличивая размер выплат.

10 мая в преддверии закрытия реестра стоимость акций Сбера ожидаемо снизилась, обращает внимание эксперт издания «БКС Экспресс» Альберт Короев. Однако уже сегодня акции банка снова пошли вверх, поэтому аналитик ожидает, что дивидендный гэп, то есть снижение цены акции на величину, сопоставимую с дивидендом, будет закрыт максимально быстро.

«Бумаги Сбера выглядят сильно. Вчера обороты были максимальными с момента объявления высоких дивидендов 17 марта. В среду суммарный объем торгов бумагами Сбербанка составил почти 31,7 млрд руб., или 45% от оборотов всех акций, входящих в индекс Мосбиржи», — отмечает Короев.

По мнению аналитиков, драйвером дальнейшего роста акций Сбера должны стать его финансовые итоги.

«Компания остается недооцененной относительно ее прибыли», — уверен инвестиционный стратег «Арикапитал» Сергей Суверов.

«Если Сбер ежемесячно продолжит зарабатывать более 100 млрд руб. чистой прибыли, то можно снова ожидать в следующем году рекордных дивидендов. В ближайшее время ждем отчетности банка за апрель, которая поможет ускорить процесс закрытия гэпа», — считает главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Этого же мнения придерживается и аналитик «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Позитивным фактором для Сбербанка даже после дивидендной отсечки могут стать ожидания публикации финансовых результатов», — считает она.

Напомним, ранее акционеры банка одобрили выплату дивидендов за 2022 год в рекордном размере — 565 млрд рублей или 25 рублей на каждую акцию.