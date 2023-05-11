Бизнес-омбудсмен: нужно запретить обследовать помещения без согласования с прокуратурой

Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к руководителю администрации президента — руководителю рабочей группы по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства Антону Вайно с предложением запретить обследовать помещения бизнеса без обязательного согласования с прокуратурой. Об этом написал ТАСС со ссылкой на пресс-службу Титова.

Титов предлагает внести такие поправки в закон об оперативно-разыскной деятельности. Как сообщила пресс-служба, предложение предусматривает обязательное согласование таких обследований с органами прокуратуры.

В то же время при угрозах государственной, экономической, информационной, военной или экологической безопасности России можно уведомлять прокуратуру о проведении обследования у бизнеса в течение 48 часов после его начала, следует из предложения.

По мнению омбудсмена, нововведение позволит снизить число просмотров, которые проводятся без достаточных оснований.

Титов также предложил законодательно закрепить норму, по которой изъятие оригиналов документов производится, только если заверенные копии не могут обеспечить решение задач оперативно-разыскной деятельности.