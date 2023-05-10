Генпрокурор США одобрил передачу Украине замороженных средств Малофеева

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд распорядился направить на нужды Украины средства, изъятые у российского предпринимателя Константина Малофеева. Об этом сообщает Reuters.

3 февраля cуд южного округа Нью-Йорка постановил разрешить конфискацию $5,4 млн со счета российского предпринимателя Константина Малофеева в Sunflower Bank.

Судебное постановление стало первым решением об изъятии средств российского гражданина после начала блокировки счетов российских граждан в США на основании санкций. Президент США Джо Байден в конце 2022 года подписал закон, позволяющий Министерству юстиции передавать некоторые конфискованные активы Государственному департаменту США, а после направлять их в качестве помощи Украине.

Глава оперативной группы Министерства юстиции Эндрю Адамс в январе сообщил Reuters, что первые конфискованные средства могут быть переведены Киеву в ближайшее время.

Санкции против Малофеева были введены США в 2014 году, и в прошлом году его обвиняли в нарушении санкций. Минюст США утверждает, что Малофеев «нарушал введенные против него санкции, продолжая организовывать работу СМИ в Европе, которые имеют прокремлевскую направленность».

Российский бизнесмен является председателем совета директоров Группы компаний «Царьград» и акционером телеканала «Царьград ТВ».