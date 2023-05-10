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Европарламент: санкции против России являются одним из условий членства Сербии в Евросоюзе

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Depositphotos

В Европарламенте заявили, что переговоры о вступлении Сербии в Европейский союз должны продолжаться при условии, что Белград присоединится к антироссийским санкциям. Об этом сообщается на сайте ЕП.

«Переговоры с Белградом о вступлении в ЕС должны продолжаться, только если страна присоединится к санкциям против России и добьется значительного прогресса в принятии относящихся к членству в ЕС реформ», — сказано в сообщении.

Депутаты Европарламента ожидают от Сербии соблюдения европейского внешнеполитического курса, особенно в контексте украинского конфликта.

Ранее президент Сербии Александар Вучич утверждал, что сомневается в возможности вступления страны в Евросоюз до конца своих полномочий — 2027 года.

До этого сербский премьер Ана Брнабич заявляла, что путь в ЕС является для страны стратегическим приоритетом. Она отмечала, что государства Западных Балкан должны быть частью мирного проекта.

Накануне Вучич в эфире Happy TV говорил, что каждый представитель стран Запада при встрече требует от Белграда ввести санкции против Российской Федерации. По его словам, он уже привык к давлению и ультиматумам западных государств.

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