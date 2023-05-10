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«Транснефть» подтвердила сообщения о попытке совершения теракта на нефтепроводе «Дружба»

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин подтвердил информацию о попытке совершения теракта на нефтепроводе «Дружба» на наливном пункте «Брянск». Его цитирует ТАСС.

По словам Демина, пострадавших в результате инцидента нет.

«Ранним утром была попытка совершения террористического акта в отношении системы нефтепроводов «Дружба» на наливном пункте «Брянск». Никто не пострадал. Обстоятельствами произошедшего занимаются компетентные органы», — отметил он.

Ранее телеканал ОНТ сообщал, что КГБ Белоруссии предотвратил несколько терактов, которые планировались в День Победы. Отмечалось, что в преддверии праздника и в сам день 9 мая в стране планировали осуществить сразу несколько терактов.

В КГБ сообщили, что след организаторов теракта ведет на Украину. По информации ведомства, полученные «посылки» нужно было забрать, не задавая вопросов, а затем активировать взрывные устройства в толпе.

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