The Pioneer: Индия импортировала более 162 млн тонн угля в 2022-2023 финансовом году

Индия импортировала 162,46 млн тонн угля в 2022-2023 финансовом году (закончился 31 марта), что на 30% больше показателя за прошлый финансовый год. Об этом написала газета The Pioneer.

Как говорится в публикации, закупки коксующегося угля за рубежом за рассматриваемый период выросли на 5,44%, до 54,46 млн тонн.

При этом только в марте 2023 года Индия нарастила импорт некоксующегося угля на 10% по сравнению с мартом 2022 года. Показатель достиг 13,88 млн тонн в марте этого года. Коксующегося угля было завезено на 16% меньше, в марте 2023-го Индия импортировала 3,96 млн тонн сырья.

Как говорится в публикации, Индия входит в пятерку крупнейших угледобывающих стран мира. Но часть потребностей в угле удовлетворяется Индией за счет импорта, так как страна в том числе является одним из основных потребителей сухого топлива. Что касается коксующегося угля — ключевого сырья, который используется в производстве стали — Индия по-прежнему сильно зависит от импорта, следует из публикации.

4 мая газета «Ведомости» сообщила, что объемы экспорта российского коксующегося угля выросли на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 17,9 млн тонн к концу марта 2023-го. Основной причиной подобной динамики стал рост спроса на данный вид продукции со стороны азиатских стран, включая Индию и Китай.