МСП новых регионов России заключили свыше 160 договоров поставок по 223-Ф3

Малый и средний бизнес четырех новых регионов России с момента присоединения 30 сентября 2022 года заключил 165 договоров поставок по 223-Ф3, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.

Общая сумма, которую получат поставщики из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, составит почти 274,5 млн рублей.

«Судя по цифрам с 2022 года, у МСП-предприятий, которые находятся в ЛНР, ДНР и Запорожской области, есть большой потенциал для участия в закупочной деятельности. Наша задача — помочь им войти в российское правовое поле и стать полноправными участниками системы господдержки малого и среднего бизнеса», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Заключившие договоры по 223-ФЗ МСП-поставщики из новых регионов занимаются сопровождением программного обеспечения, проводят строительно-монтажные работы, оказывают транспортно-экспедиционные услуги, организуют и обеспечивают питание. В ближайших планах — расширение сфер и направлений сотрудничества.

«В числе важнейших элементов поддержки любого предпринимателя — организация и расширение рынка сбыта продукции. Нашей совместной задачей с Корпорацией МСП является оказание всевозможной помощи в этой части. Уже сейчас 31 субъект МСП в ДНР заключил договоры с крупными заказчиками-госкомпаниями в рамках 223-ФЗ и очень важно продолжить эту работу», — рассказал и.о. министра экономического развития ДНР Владимир Зверков.

Для помощи и адаптации предпринимателей новых территорий к работе в условиях российского законодательства Корпорация МСП проводит для малого и среднего бизнеса обучение по вопросам участия в закупках. На апрель-август запланировано 10 семинаров с привлечением крупнейших заказчиков и представителей электронных торговых площадок.

Напомним, в настоящее время компании с государственным участием обязаны совершать у малого и среднего бизнеса не менее 25% закупок от общего объема, за соблюдением квоты следит Корпорация МСП и региональные органы исполнительной власти. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, предусматривает, что объем закупок крупнейших заказчиков у МСП-поставщиков достигнет 5 трлн рублей к 2024 году.