Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, какие ужесточения подготовили приставы для должников в 2023 году

Эксперты: приставы стали вычислять доходы должников по данным о тратах их родственников

close
100%
Владимир Корнев/РИА «Новости»

Судебные приставы в России начали вычислять доходы должников через данные об их тратах, а также о тратах их родственников, и запрашивать платежные документы о расчетах наличными у юридических лиц, которые принимали оплату. Об этом Life рассказали эксперты.

Такие платежные документы, по словам специалистов, могут послужить достаточным основанием, чтобы в отношении должника ужесточили ограничения при принудительном взыскании долга, если должник скрывал свои доходы. Например, установили запрет на выезд из страны, наложил арест на имущество или запрет на сделки с недвижимостью. Сейчас данные меры затронули только тех, у кого накопился крупный долг, но позже меру планируют распространить на всех задолжавших.

Заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин рассказал, что приставы оценивают данные от банков и налоговиков автоматически, но при этом используют и другие источники.

«Например, фото в соцсетях с поездки в отпуск или сообщение от «доброжелателей» о покупке родственником должника авто. Любая информация тут же активизирует действия взыскателя», — отметил он.

Также некоторые финансово грамотные должники пытались защитить свои средства от списания путем получения зарплаты на кредитную карту. Суть такой схемы заключается в том, что пристав накладывает арест на имущество и денежные средства должника, находящиеся на банковских счетах. Однако кредитные деньги юридически являются средствами банка, который выдал кредитную карту. Этим должники ранее могли воспользоваться. С этого года сотрудники ФССП начали контролировать эти действия.

«Большинство кредитных учреждений отказались от «хранения» средств должников на счетах кредитных карт. Ведь в случае разбирательств с такими счетами приставы могут добиться их заморозки, а это значит, что банк получит убыток из-за роста кредитной задолженности, которую теоретически можно будет взыскивать, только встав в очередь за другими кредиторами», — рассказал адвокат Межрегиональной коллегии адвокатов Москвы Дмитрий Шагин.

Ранее сообщалось, что судебные приставы нашли должника и его автомобиль благодаря фотографии с геолокацией в соцсети.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях