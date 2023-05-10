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Власти Новой Каховки: электроснабжение города будет восстановлено к вечеру

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РИА Новости

Администрация Новокаховского округа сообщила, что электроснабжение города Новая Каховка в Херсонской области и населенных пунктов округа, которое было нарушено из-за обстрелов 9 мая, планируют восстановить к вечеру 10 мая. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации.

Отмечается, что из города Скадовск были вызваны аварийные службы с целью проведения ремонтных работ.

«При благополучном проведении работ подача электроэнергии в район Сокол, микрорайоны Первая, Вторая Основы, в населенный пункт Райское-2 возможна во второй половине дня», – говорится в публикации.

Ранее глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщал, что на Каховской гидроэлектростанции начат регулируемый сброс воды.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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