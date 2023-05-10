«Известия»: ноутбуки в России к лету могут подешеветь на 15%

К лету стоимость ноутбуков в России может снизиться на 15%. Импортирующие их в страну структуры уже уменьшили отпускные цены на 5-30% в зависимости от модели и конфигурации, рассказал газете «Известия» источник, близкий к одному из дистрибьюторов электроники. С тем, что стоимость лэптопов может уменьшиться, согласен и источник, близкий к одному из производителей гаджетов. Эксперты на фоне снижения отпускных цен спрогнозировали снижение цен на ноутбуки в рознице на 15%. Ряд экспертов подтвердил снижение отпускных цен.

Источники рассказали газете, что снижение отпускных цен на 5-30% вызвано переизбытком ноутбуков и комплектующих к ним.

«После пандемии производство электронных компонентов, в частности процессоров, во всем мире пошло вверх, а спрос на компьютеры в развитых странах снизился. При этом готовую продукцию надо сбывать — ведь уже в этом году изготовители комплектующих представят более новую и функциональную начинку, и старые гаджеты станут менее актуальными», — говорится в публикации.

По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, который знает о снижении отпускных цен, для конечного покупателя это означает, что стоимость ноутбуков в рознице уменьшится на 15% и более — причем падение ожидает наиболее дорогие, топовые модели. С таким прогнозом согласен гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Муртазин перечислил причины снижения цен — кризис перепроизводства ноутбуков, затоваривание складов вендоров и низкий спрос. Муртазин уточнил, что в большей части розничных сетей стоимость пока держится на прежнем уровне — снижение, скорее всего, произойдет уже в июне.

Соответственно, Россию ожидает уже вторая волна удешевления компьютерной техники, отмечают участники рынка. С первой они столкнулись в начале этого года.