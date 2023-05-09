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В Philips объяснили продолжение поставок в Россию

Глава Philips заявил, что компания продолжит поставки больничного оборудования в Россию

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Shutterstock

Генеральный директор нидерландской компании-поставщика медицинского оборудования Philips Рой Якобс заявил, что его компания не прекратит поставки больничного оборудования России, несмотря на конфликт на Украине. Об этом сообщает Reuters.

«Право на медицинскую помощь является универсальным, а мы являемся частью системы предоставления медицинских услуг... Мы занимаемся этим и в России, и на Украине», — подчеркнул бизнесмен на ежегодном собрании акционеров Philips в Амстердаме.

Отмечается, что компания прекратила продажи товаров личной медицинской помощи в России, хотя для товаров по уходу для матерей было сделано исключение.

Ранее в Минздраве назвали стабильной ситуацию с производством и поставками лекарств в России.

11 января Росздравнадзор предупредил о задержках в доставке лекарств в аптеки. При этом в компании предупредили о рисках мошенничества со стороны перекупщиков.

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