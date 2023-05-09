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В Австрии заявили, что Raiffeisen Bank справится с возможным уходом с российского рынка

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Прекращение деятельности в России представляет определенную угрозу для банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI). Однако организация сможет это пережить. Об этом в эфире телеканала ORF заявил член правления Австрийского управления по финансовым рынкам Гельмут Эттль.

«RBI, вероятно, предстоит пройти через болезненный процесс, но банк его переживет», — отметил Эттль.

По его словам, уход банка с российского рынка является положительным моментом.

6 мая гендиректор RBI Йоханн Штробль заявил, что RBI может вывести российскую «дочку» из периметра группы или продать ее. Причем это может произойти к концу третьего квартала 2023 года. По его словам, сейчас RBI рассматривает два варианта развития событий, которые требуют получения ряда одобрений от тех или иных структур. При этом если Райффайзенбанк будет продан, то сделку хотелось бы провести за один квартал.

До этого директор по инвестициям компании «Локоинвест» Дмитрий Полевой заявил, что укрепление курса рубля по отношению к другим валютам произошло из-за того, что Raiffeisen Bank решил закрыть валютные корсчета всем российским банкам, кроме своей локальной «дочки».

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