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Экономист Тотова заявила о стабилизации мировых рынков при сохранении зерновой сделки

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Кирилл Брага/РИА Новости

Зерновая сделка помогает восстановить стабильность на мировых рынках, поэтому ее продление необходимо. Об этом ТАСС заявила экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Моника Тотова.

«Возможное прекращение отгрузок зерна с Украины в рамках зерновой сделки добавляет дополнительную неопределенность рынкам, которая больше отражается на фьючерсных рынках. Если сделка не будет продлена, это отразится на ценах», — отметила Тотова.

По ее словам, черноморская зерновая инициатива помогает стабилизировать мировые рынки. Кроме того, она приносит дополнительные средства фермерам с Украины, помогая им продолжать производство.

Она добавила, что цены на пшеницу в апреле уменьшились на 2,3% из-за того, что у Австралии и России накопились большие запасы. Кроме того, в Южном полушарии продолжается уборка яровых культур, что также влияет на снижение цен.

Ранее во вторник телеканал TRT Haber со ссылкой на источник в Минобороны Турции сообщил, что в Турции возобновились проверки судов в рамках зерновой сделки. Отмечается, что для возобновления работы зернового коридора Турция «реализовала инициативы».

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