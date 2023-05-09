Военный эксперт спрогнозировал завершение импортозамещения в России через 10-15 лет

Военный эксперт, основатель MilitaryRussia Дмитрий Корнев спрогнозировал завершение импортозамещения в России через 10-15 лет, сообщает радио «Говорит Москва».

«Надо будет время, надо будет вложения, и все равно мы будем что-то закупать. Мы будем закупать у Китая, мы будем закупать через третьи страны. Мы будем проходить тот же путь, который СССР проходил в годы «холодной войны». Мы будем покупать через наши спецслужбы. Мы будем покупать через организации, созданные нашими спецслужбами где-то», — считает Корнев.

Он пояснил, что некоторые товары — в первую очередь, высокотехнологические — все равно придется производить при помощи импортных комплектующих. Корнев считает, что через 10-15 лет Россия сможет достичь 80-90% импортозамещения.

Эксперт призвал присмотреться к опыту российского оборонно-промышленного комплекса.

Ранее стало известно, что объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) выполнит в срок план по импортозамещению самолетов Sukhoi Superjet и МС-21, несмотря на сокращение выделенного времени на два года.