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Экологи на Филиппах призывают инвесторов избегать проектов СПГ из-за угроз природе

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Shutterstock

Активисты из Филиппин призвали британские банки не финансировать проекты по использованию ископаемого топлива в их стране. Заявление сделано после разлива нефти, который поставил под угрозу морское биоразнообразие. Об этом пишет The Guardian.

Филиппинские экологи отправились в Великобританию, чтобы встретиться с представителями Barclays, Standard Chartered и HSBC в рамках проекта, направленных на прекращение постройки новых терминалов по сжиженному природному газу (СПГ) в проливе острова Верде и вокруг него, известном глобальном очаге морского биоразнообразия.

Здесь обитают китовые акулы, кораллы, черепахи и много рыб. Все они сильно , которое сильно пострадало от разлива нефти в этом году.

В феврале у восточного побережья острова Миндоро затонул нефтяной танкер Princess Empress, выливший в море 800 000 литров тяжелой промышленной нефти . 75-мильное пятно опустошило сотни рыбацких общин на Миндоро, в результате чего местным жителям потребовалась медицинская помощь.

Ранее также на трубопроводе нефтегазовой компании Perenco бвла зафиксирована утечка.

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