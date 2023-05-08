Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Bloomberg: ЕС введет санкции против более чем 35 компаний из-за поддержки России

close
100%
«Газета.Ru»

В Евросоюзе планируют ввести новые санкции, которые, предположительно, затронут более чем 35 компаний Ирана, КНР, ОАЭ, Армении и Узбекистана из-за якобы их поддержки военно-промышленного комплекса России. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на внутренние документы Еврокомиссии.

Отмечается, что санкции коснутся около 70 физических лиц, чье гражданство и имена не уточняются.

Также, согласно материалам агентства, ограничения могут быть распространены на IT-компании РФ, сотрудничающие с ФСБ, и ряд российских СМИ, в числе которых RT Balkan.

Ранее агентство Bloomberg писало, что судам, которые уличены или заподозрены в обходе нефтяных санкций в отношении РФ путем перевалки российской нефти с судна на судно, будет запрещено заходить в порты ЕС. Об этом свидетельствовали попавшие в распоряжение издания документы.

Основными пунктами перевалки российской нефти с судна на судно называют испанский анклав в Северной Африке Сеута и побережье Греции недалеко от Каламаты.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях