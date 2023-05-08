Bloomberg: ЕС введет санкции против более чем 35 компаний из-за поддержки России

В Евросоюзе планируют ввести новые санкции, которые, предположительно, затронут более чем 35 компаний Ирана, КНР, ОАЭ, Армении и Узбекистана из-за якобы их поддержки военно-промышленного комплекса России. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на внутренние документы Еврокомиссии.

Отмечается, что санкции коснутся около 70 физических лиц, чье гражданство и имена не уточняются.

Также, согласно материалам агентства, ограничения могут быть распространены на IT-компании РФ, сотрудничающие с ФСБ, и ряд российских СМИ, в числе которых RT Balkan.

Ранее агентство Bloomberg писало, что судам, которые уличены или заподозрены в обходе нефтяных санкций в отношении РФ путем перевалки российской нефти с судна на судно, будет запрещено заходить в порты ЕС. Об этом свидетельствовали попавшие в распоряжение издания документы.

Основными пунктами перевалки российской нефти с судна на судно называют испанский анклав в Северной Африке Сеута и побережье Греции недалеко от Каламаты.