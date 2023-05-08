Глава Минэкономразвития заявил о работе над безвизовым въездом в страны Персидского залива

Россия работает над заключением соглашения с рядом стран Персидского залива о безвизовом въезде. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе своего выступления на Ежегодном инвестиционном форуме (Annual Investment Meeting, AIM) в Абу-Даби, написало агентство ТАСС.

«Сегодня страны Ближнего Востока выступают ключевыми партнерами России в сфере туризма. <...> Планируется запуск соглашения о безвизовых групповых туристических поездках с Ираном», — сказал он.

По словам министра экономического развития, также российская сторона прорабатывает возможность заключения договора о безвизовом режиме с Бахрейном, Кувейтом, Оманом и Саудовской Аравией.

Ранее 8 мая Решетников заявил, что объем торговли товарами между Россией и странами Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА) вырос за 5 лет на 83%.

На этой неделе агентство ТАСС написало о проведении выездной сессии Петербургского международного экономического форума — 2023

на полях рамках крупнейшего инвестиционного форума в Абу-Даби AIM.