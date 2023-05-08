В Германии заявили о способности самостоятельно покрыть лишь до 30% потребности в водороде

ФРГ может самостоятельно обеспечить лишь до 30% своих потребностей в «зеленом» водороде. Об этом заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек, написало агентство ТАСС.

Такое положение дел заставляет Берлин искать торговых партнеров для обеспечения оставшихся 70%. «Нам нужны партнеры», — сказал он.

По словам Хабека, на сегодняшний день республика заключила контракты о взаимопонимании с другими странами пока только на поставки экологически чистого водорода. Он добавил, что «зеленый» водород, который производят при помощи солнечной и ветровой энергии, — это основа по отказу страны от ископаемого топлива.

Германия планирует полностью отказаться от российских угля и нефти в 2023 году, от газа — к 2023 году. К 2045 году Берлин хочет добиться климатической нейтральности и полностью перейти на зеленую энергетику.

Во второй половине марта пресс-служба Российского научного фонда (РФН) сообщила, что российские ученые получили новый электрокатализатор для производства водорода и кислорода из воды.