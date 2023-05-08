Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Германии заявили о способности самостоятельно покрыть лишь до 30% потребности в водороде

close
100%
Depositphotos

ФРГ может самостоятельно обеспечить лишь до 30% своих потребностей в «зеленом» водороде. Об этом заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек, написало агентство ТАСС.

Такое положение дел заставляет Берлин искать торговых партнеров для обеспечения оставшихся 70%. «Нам нужны партнеры», — сказал он.

По словам Хабека, на сегодняшний день республика заключила контракты о взаимопонимании с другими странами пока только на поставки экологически чистого водорода. Он добавил, что «зеленый» водород, который производят при помощи солнечной и ветровой энергии, — это основа по отказу страны от ископаемого топлива.

Германия планирует полностью отказаться от российских угля и нефти в 2023 году, от газа — к 2023 году. К 2045 году Берлин хочет добиться климатической нейтральности и полностью перейти на зеленую энергетику.

Во второй половине марта пресс-служба Российского научного фонда (РФН) сообщила, что российские ученые получили новый электрокатализатор для производства водорода и кислорода из воды.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях