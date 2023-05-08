Торгпред Налич: Россия и Алжир работают над увеличением взаимного товарооборота

Представитель России в Алжире Иван Налич сообщил РИА Новости, что страны работают над увеличением товарооборота между двумя странами.

Российский торгпред отметил, что ежегодный товарооборот между Россией и Алжиром составляет порядка $3 млрд.

«Идет работа по увеличению и диверсификации торгового оборота между нами», — сказал Налич.

Торгпред назвал несколько перспективных направлений в данном вопросе, среди которых — сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, пищевая промышленность, машиностроение и фармацевтика.

26 апреля посол Аргентины в Российской Федерации Эдуардо Суайн заявил, что Аргентина допускает вступление в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) по итогам встречи группы в Дурбане в августе. Ранее сообщалось, что Алжир, Аргентина и Иран уже подали заявки на присоединение к БРИКС. Саудовская Аравия, Турция и Египет объявили о своей заинтересованности в членстве в БРИКС.

Агентство Bloomberg со ссылкой на статистические данные аналитиков Международного валютного фонда (МВФ) сообщало, что в текущем году, как ожидается, страны БРИКС обеспечат 32,1% глобального роста, а государства G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) — только 29,9%.