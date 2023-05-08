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Глава польской Orlen заявил о потере $27 млн в день из-за отказа от нефти из России

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Global Look Press

Крупнейшая в Польше нефтеперерабатывающая компания Orlen недополучает ежедневно $27 млн из-за ограничения на импорт нефти из России. Об этом в интервью газете Financial Times заявил глава энергетической компании Даниэль Обайтек.

По его словам, альтернативная российской нефть обходится компании дороже на около $30 за баррель. Таким образом Обайтек объяснил финансовые потери.

«Это вопрос отказа поддерживать Россию. Это рыночная стоимость (отказа поддерживать Россию), которая распространяется на все компании, которые не импортируют нефть из России», — заявил глава Orlen.

В то же время предприятие все еще использует поставляемую по трубопроводу «Дружба» российскую нефть на своем нефтеперерабатывающем заводе в городе Литвинов. По словам Обайтека, польская сторона работает с Чехией над вопросом улучшения логистики поставок нефти для полной замены российского сырья.

В первой половине апреля телеканал Polsat сообщил, что Orlen разорвал последний контракт на поставку российской нефти.

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