Украина возобновила продажи электроэнергии Польше

Украинская национальная энергетическая компания «Укрэнерго» возобновила продажи электроэнергии Польше. Информацию об этом пресс-служба предприятия опубликовала в своем Telegram-канале.

«Продолжается экспорт в Молдавию в ночные и дневные часы, также с сегодняшнего дня возобновился экспорт в Польшу. На Украину импорта не происходит», — сказано в сообщении.

Как отметили в компании, в стране производят достаточно электроэнергии для удовлетворения внутреннего спроса. В том числе ресурс добывают при помощи солнечных и ветровых электростанций.

1 мая «Укрэнерго» прекратил экспорт электроэнергии в Польшу из-за того, что Варшава «не нуждалась в дополнительных объемах».

На прошлой неделе министерство энергетики Украины сообщило, что часть потребителей в ряде областей страны остаются без электроэнергии из-за повреждения сетевой инфраструктуры. В том числе в Сумской области Украины зафиксировали повреждения распределительных сетей, вследствие чего без света остались более 1,5 тыс. потребителей.