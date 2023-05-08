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Экономист Абрамов оценил нехватку квалифицированных молодых учителей в 30%

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В настоящее время на российском рынке труда сложилась острая нехватка молодых квалифицированных кадров в сфере педагогической деятельности. Дефицит оценивается в 30%, приводит слова директора Института экономики, управления и права МГПУ, доктора экономических наук Руслана Абрамова газета «Известия».

«После распада СССР все выпускники школ ринулись поступать в вузы. Сфера среднего профессионального образования (СПО — «Газета.Ru») перестала быть востребованной, и в 90-е и нулевые оттуда ушли лучшие кадры. В последние годы популярность СПО стала возрастать, но кадровая проблема еще остается актуальной <....> Крайне мала доля молодых педагогов, нехватка квалифицированных кадров составляет 30%», — заявил Абрамов.

По его словам, в советские времена средние профессиональные училища назывались ПТУ (профессионально-техническими училищами) составляли достойную конкуренцию по популярности ВУЗам. С падением интереса россиян к СПО стал падать и уровень педагогического состава подобных заведений. В итоге к настоящему времени более половины кадров в системе СПО не отвечает требованиям Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС).

24 апреля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что победители конкурса «Учитель года России» с 2023 года будут удостоены денежного приза в размере 1 млн рублей. При этом призеры получат по 500 тысяч руб. Участники конкурса, занявшие первые места в других подобных состязаниях, проводимых Министерством просвещения, получат денежные призы в размере 200 тыс. руб.

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