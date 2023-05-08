«Эксперт РА» спрогнозировал сокращение подушки безопасности в бюджетах регионов на ₽800 млрд

По итогам 2023 года российские регионы могут лишиться значительной части подушки безопасности в виде накопленных остатков на депозитных счетах в банках и счетах Федерального казначейства. За 2022 год сложилась рекордная сумма остатков — 2,28 трлн рублей. Но в этом году более 0,8 трлн рублей понадобится для поддержки региональных бюджетов. Такой прогноз РБК дали в рейтинговом агентстве «Эксперт РА».

Как говорится в публикации, по результатам 2023 года остатки на счетах могут снизиться до 1,44 трлн рублей. По итогам прошлого года совокупная сумма остатков покрывала 12,6% от утвержденных на 2023 год совокупных расходов региональных бюджетов. Выше показатель был в 2018 году – на уровне 15%.

В этом году сложности у регионов возникли на фоне санкций, и их бюджеты требуют дополнительных расходов, следует из статьи. При этом объемы увеличения налоговых и неналоговых – собственных – доходов у регионов ограничены, уточнили аналитики.

29 апреля министр финансов Антон Силуанов заявил, что первый квартал 2023 года был завершен с профицитом у 72 регионов России.