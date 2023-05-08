МИД КНР оценил последствия для отношений ЕС и Китая в случае введения санкций

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что возможные санкции Евросоюза против китайских компаний нарушат доверие и сотрудничество Китая и ЕС, передает РИА Новости.

«Если соответствующие сообщения являются правдой, то европейская сторона может серьезно нарушить доверие и сотрудничество с Китаем, обострить раскол и конфронтацию в мире», — подчеркнул он.

Дипломат отметил, что торговые отношения РФ и Китая «честные и прозрачные», они не направлены против третьих стран и не подвергаются вмешательству со стороны других сторон.

Ранее британская газета Financial Times писала, что Евросоюз может ввести санкции против китайских компаний, поставляющих электронное оборудование в Россию.

По информации издания, в очередной, 11-й пакет антироссийских санкций ЕС могут внести семь китайских компаний, производящих микрочипы, полупроводники и другую электронную продукцию.

Как сообщало агентство Bloomberg, 11-й пакет санкций ограничит транзит многих товаров через российскую территорию.